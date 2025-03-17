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Yiğit Efe Şahin Başarılı Bir Ameliyat Geçirdi

Sivasspor’un Kalecisi Ameliyat Oldu

Sivasspor’un kalecisi olan Yiğit Efe Şahin, yaşadığı bir sakatlık nedeniyle artroskopik menisküs onarımı operasyonu geçirdi. Talihsiz olay sonrasında, Yiğit Efe Şahin Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş’tan oluşan bir ekip tarafından ameliyat edildi.

Başarılı Ameliyat Sonrası İyileşme Süreci

Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, yapılan ameliyatın başarılı geçtiğini ve sporcu için 1.5 ay sonunda rehabilitasyon ve salon çalışmalarına başlayabilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Bu gelişme, Sivasspor için olumlu bir haber olarak değerlendiriliyor.

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