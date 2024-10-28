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“Yiğit Eymen’in İstiklal Marşı Saygısı”

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YİĞİT EYMEN KERA’NIN SAYGI DURUŞU

Bingöl Şehit Er Özkan Dumlu İlkokulu’nda 3. sınıf öğrencisi olan Yiğit Eymen Kera, ekmek aldıktan sonra evine dönerken bir okuldan yükselen İstiklal Marşı’nı duydu. Bu anda saygı duruşuna geçti. Yiğit Eymen’in bu anlamlı anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüleri izleyen İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Kera ailesini ziyaret etti. Orhan, Yiğit Eymen’e bilgisayar ve Türk bayrağı hediye etti. Ziyarette konuşan Yiğit Eymen Kera, “Ekmeğimi almış gidiyordum. Okulda İstiklal Marşı’nın okunduğunu duyunca yolda bekledim ve İstiklal Marşı’nı okudum” diyerek düşüncelerini paylaştı.

İl Emniyet Müdürü Orhan, Yiğit Eymen’in bu davranışından duyduğu mutluluğu aktararak, “Bu tür davranışlar, göğsümüzü kabarttı” ifadesini kullandı. Bu olay, toplumda genç neslin vatanseverliği ve milli değerlere bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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