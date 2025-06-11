Yıkım Çalışması Nedeniyle Elektrik Kesintisi

AVCILAR’DA KENTSAL DÖNÜŞÜM SÜRECİ SORUN YAŞATIYOR

Avcılar’da, kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımına başlanan bir binanın, bayram nedeniyle ara verilen çalışmaları sırasında gece saatlerinde iç kısmında kısmi çökme oluştu. Bu durum, bir binanın duvarında delik açılmasına ve yıkım sırasında elektrik hatlarının zarar görmesine yol açtı. Olay, 8 Haziran gecesi Cihangir Mahallesi Düz Sokak’ta meydana geldi.

YIKIYOR, TEDBİR ALINIYOR

Kentsel dönüşüm kapsamında 20 Nisan’da 6 katlı binanın yıkımına başlandı. Bayram tatili nedeniyle çalışmalara ara verildi. Gece yarısı, binanın iç kısmında kısmi bir çökme gerçekleşti. Olayın ardından ekipler, bina çevresinde gerekli önlemleri alırken, bitişik bina da tedbir amaçlı boşaltıldı. Yıkım sürecinde, bitişik binanın üst katına kepçe darbesi sonucu yıkım gerçekleşti. Yıkımı gerçekleştiren müteahhit firmanın, meydana gelen zararı karşılayacağı bilgisi edinildi.

ELEKTRİK VE İNTERNET KESİNTİSİ YAŞANDI

Devam eden çalışmalar esnasında iş makinesinin müdahalesi sonucu sokaktaki iki elektrik direği eğildi ve elektrik ile internet kabloları koptu. Bunun neticesinde, Düz Sokak ve yanındaki Av Çıkmazı Sokak’ta saat 15.00’den itibaren elektrik ve internet kesintileri yaşandı. Elektrik dağıtım firması yetkilileri, sokakta çalışmalarına başladı. Sokakta yaşayanlar, elektrik ve internet bağlantısının en kısa sürede tekrar sağlanmasını talep ediyor.