Yıkım İşlemleri Kontrollü Şekilde Devam Ediyor

YIKIM SÜRECİ BAŞLADI

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde ciddi hasar gören binanın yıkımına, yasal sürecin tamamlanmasının ardından başlanıyor. Büyükşehir Belediye’si tarafından yapılan açıklamada, şehir genelinde güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla devam eden yıkım çalışmalarına destek verildiği aktarılıyor. Bu kapsamda, Sırrıpaşa Mahallesi’nde, deprem sonrası ağır hasar alan ve uzun süredir kullanıma kapalı olan yapı, güvenlik riski oluşturduğu için Derince Kaymakamlığı tarafından tahliye edildi.

DESTEK TALEBİ VE YIKIM SÜRECİ

Yapının abonelikleri sonlandırıldıktan sonra, Derince Belediyesi tarafından yıkım kararı alındı ve Büyükşehir Belediyesinden araç ile ekipman desteği talep edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yıkım işlemlerinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için gerekli destekleri sağladı. Yıkım işlemleri, kontrollü bir biçimde ve güvenlik önlemleri çerçevesinde devam ediyor. Yıkım sırasında ortaya çıkan inşaat yıkıntı atıkları, çevreye zarar vermeden düzenli depolama alanlarına taşınıyor.

GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI YARATILACAK

Kentteki riskli ve hasarlı yapıların ortadan kaldırılması yönündeki çalışmalara ilçe belediyeleriyle koordinasyon içinde katkı sunulmaya devam ediliyor. Bu tür sistematik yaklaşımlar, güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik adımları hızlandırıyor.