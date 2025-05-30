Yıkım Sırasında Hasar Oluştu

YIKIM SIRASINDA HASAR OLUŞTU

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde metruk bir binanın yıkımı esnasında çevresindeki binalar ve müstakil evlerde ciddi hasar meydana geldi. Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde gerçekleştirilen yıkım çalışmaları sırasında, bitişikteki 4 katlı ve yanında bulunan 5 katlı binaların duvarları zarar gördü. Ayrıca, yıkılan binadan düşen molozlar arka sokaktaki 2 katlı müstakil evin çatısına düştü. Bu olayın ardından bina sakinleri durumu yetkililere bildirdi ve bir soruşturma başlatıldı.

MAĞDURİYETLERİ GİDERİLMİYOR

Yıkım sırasında zarar gören 4 katlı binadan Kibariye Şengöl, “Dün akşam birden burayı yıkmaya başladılar. Saat 1 civarıydı; bu yüzden uyuyamadık. Evimin her tarafı yıkıldı. Öğrendiğime göre özel bir firma tarafından yapılıyormuş. Yetkililerle sürekli konuşuyoruz ama kimse gelmiyor. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” diye belirtti.

HASARIN GİDERİLMESİ İÇİN BEKLEYİŞ

Arka sokakta bulunan müstakil evin sahibi Erdem Kadayıf, evine düşen molozlar sonucu hasar oluştuğunu ifade etti. Kadayıf, “Gece saatlerinde molozlar çatının üzerine düştü. Belediye ile görüştüğümüzde, yıkım firmasının hasarı giderme yükümlülüğü olmadığını söylediler. Bizim için bu süreç zorlu geçiyor. Olayın ardından firma ‘Hasarınızı karşılayacak’ dedi ama süre geçtikçe endişemiz artıyor” şeklinde konuştu.

YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORLAR

Erdem Kadayıf, “Hasarımız için dava açılacaksa bunun uzun süreceğini biliyoruz. Kesin çözüm bekliyoruz. Belediyenin, yıkım için verdiği iznin ardından bunun sonuçlarına da katlanması gerekiyor. Sonuç olarak, değilse bu tür hasarlar yaşanmaya devam edecek. Yetkililerden bir destek bekliyoruz” diye ekledi.

Haber-Kamera: Nazım Özgün Erbulan/İzmit (Kocaeli)