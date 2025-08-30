Yıl İçinde Ele Geçirilen Uyuşturucu Miktarı Artış Gösterdi

GÜMRÜKLERDE YAPILAN OPERASYONLAR

Gümrükler Muhafaza birimleri, 2025 yılının yedinci ayında gerçekleştirdiği 4 bin 246 operasyonda 41 milyar 744 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan operasyonlarla yaklaşık 22 milyar lira piyasa değerindeki 20,6 ton uyuşturucu madde kaçakçılığı önleniyor. Uyuşturucu kaçakçılığında son yıllarda dikkat çeken gelişme ise esrar ve metamfetamin oranındaki artış oldu.

ESRAR MİKTARINDA İVME

Bu yıl esrar miktarı ilk kez 7 bin 407 kilo 64 grama ulaştı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2016’dan itibaren ele geçirilen esrar miktarları şöyle sıralanıyor: “2016’da 926 kilo 43 gram, 2017’de 2 bin 389 kilo 70 gram, 2018’de 3 bin 92 kilo 62 gram, 2019’da 2 bin 473 kilo 86 gram, 2020’de 1343 kilo 68 gram, 2021’de 1003 kilo 65 gram, 2022’de 1011 kilo 24 gram, 2023’te 4 bin 468 kilo 33 gram, 2024’te 7 bin 136 kilo 67 gram.”

METAMFETAMİN TEHLİKESİ

Gümrüklerde son yıllarda önlenen metamfetamin miktarı hızla artış gösteriyor. Metamfetamin, merkezi sinir sistemi uyarıcısı olan sentetik bir madde olup, kullanıcılarında ‘met, kristal, ateş-buz’ gibi isimlerle anılıyor ve etkisi nedeniyle ‘zombi’ görünümüne neden olduğu tanımlanıyor. Gümrüklerde 2016’da 11 kilo 35 gram metamfetamin ele geçirilirken, bu yıl ocak-temmuz döneminde bu rakam 4 bin 155 kilo 33 grama yükseldi. 2019’dan itibaren, metamfetamin kaçakçılığındaki artış dikkat çekiyor.

EMNİYETİN UYUŞTURUCU RAPORU

Uyuşturucu kullanımının önlenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, ‘Narkolog’ isimli proje kapsamında araştırmalar yaptı. Geçen yıl, uyuşturucu suçlarından ötürü 322 bin 875 şüpheliye adli işlem yapıldı, 25 bin 423’üne uygulanan ankete göre, ‘hayatının herhangi döneminde madde kullandığını beyan eden’ 18 bin 620 kişinin verileri rapor haline getirildi.

Raporda, uyuşturucu kullanıcılarının yüzde 65,6’sının esrar ve yüzde 15,9’unun metamfetamin ile ilk denemesini gerçekleştirdiği ortaya kondu. Narkolog raporuna göre, metamfetamin kullanıcıları arasında kadın oranı, diğer madde kullanıcılarına kıyasla daha yüksek. Ek olarak, metamfetamin kullanıcılarının genel olarak daha yüksek bir yaş ortalaması ile madde kullanımına başladıkları görüldü.

2023 VERİLERİ VE UYUŞTURUCU ÖLÜMLERİ

2023 yılında doğrudan madde bağlantılı 300 ölüm olayının 148’i metamfetamin, 42’si eroin, 89’u ecstasy kullanımı nedeniyle kaydedildi. Bu yıl ocak-temmuz döneminde gümrüklerde ele geçirilen diğer uyuşturucu türleri ve miktarları şu şekildedir: “Eroin 591 kilo 85 gram, afyon sakızı 363 kilo 28 gram, sentetik esrar 118 kilo 59 gram, kokain 768 kilo 54 gram, amfetamin 11 kilo 36 gram, ecstasy 308 bin 766 adet, captagon 2 milyon 877 bin 865 adet.”