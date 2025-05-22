Yıl Sonu Enflasyon Beklentileri Açıklandı

YILIN İKİNCİ ENFLASYON RAPORU TOPLANTISI

Bugün yılın ikinci enflasyon raporu toplantısı yapıldı. Başkan Karahan, bu toplantıda önemli açıklamalar yaptı. Karahan, yıl sonu enflasyon beklentisini sabit bıraktıklarını dile getirdi. Başkan Karahan’a göre, yıl sonu enflasyon tahminleri şu şekilde gerçekleşiyor: 2025 yılı sonu enflasyon tahmini yüzde 25, 2026 yılı sonu enflasyon tahmini yüzde 12, 2027 yılı sonu enflasyon tahmini yüzde 8.

A RA ZAM KONUSUNDAKİ AÇIKLAMALAR

Milyonlarca insanın merak ettiği ‘Ara zam gelecek mi?’ sorusu hakkında da bilgi veren Başkan Karahan, bu konuda karar verici olmadıklarını belirtti. Karahan’ın açıklaması şu şekilde: “Ara zam konusunda karar verici değiliz, komisyon var çalışmalarını yapıyor. Biz tavsiye veren bir noktada da değiliz. Raporda sunduklarımız ücretler dahil çeşitli varsayımlar ile gerçekleşiyor.”

YÜKSEK ENFLASYONUN ETKİLERİ

Ücretler konusunda ifade ettikleri ise şu: “Yüksek enflasyon ücretlerin erimesine neden oluyor. Bizim üzerimize düşen enflasyonu kalıcı olarak düşürmek oluyor.” Bu belirtimler, enflasyonun ücretler üstündeki olumsuz etkileri hakkında net bir bilgi sunuyor.