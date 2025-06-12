Yıl Sonu Mezuniyet Töreni Düzenlendi

MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ

Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu’nda, 4 ve 5 yaş grubu öğrencileri için yıl sonu mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Tören, İbrahim Evren Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlendi. Mezuniyet etkinliğine öğrencilerin velilerinin yanı sıra Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Tezgiden, Müdür Yardımcısı Süleyman Gültekin Kadayifci ve Alan Şefi Nihal Aydınlı katıldı.

ÖĞRENCİLERDEN RENKLİ GÖSTERİLER

Törende minik öğrenciler, Karadeniz horon halk oyunu, Anadolu Ateşi dans gösterisi, Toma Toma Zumba dansı, “Ben Türk Çocuğuyum” performansı, potpori ve İspanyol dansı, Aşuk ile Maşuk oyunu, İngilizce rond, Kafkas ve tango gösterileri ile İstiklal Marşı oratoryosu sundular. Miniklerin sahne performansları izleyicilerden büyük beğeni topladı.