Yıl Sosyal Tesisi Hizmete Açıldı

100. YIL SOSYAL TESİSİ AÇILDI

Vize Belediyesince inşa edilen 100. Yıl Sosyal Tesisi tamamlandı. Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl başlayan çalışmaların sona erdiğini ve tesisin artık hizmete açıldığını duyurdu. Sosyal tesiste toplamda 1000 metrekare kapalı ve 1000 metrekare açık düğün salonları bulunduğunu aktaran Özalp, tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Özalp, ilçeye modern bir tesis kazandırdıkları için memnuniyetini ifade etti.

TRAFFİK ÇİZGİLERİ YENİLENİYOR

Pehlivanköy Belediyesi, trafik çizgileri ve yaya geçitlerini yenileme çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede okul önleri ve ana arterler başta olmak üzere, trafik çizgileri ve yaya geçidi çizgilerini güncelliyor. Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu. Trafik güvenliğinin sadece sürücülerin değil, yayaların da sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Hoşgör, vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet etti.