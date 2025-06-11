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Yılan, Bodrum’da doğal alana salındı

MUĞLA BODRUM’DA YILAN YAKALANDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir evin duvar boşluğunda tespit edilen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına salındı. Müskebi Mahallesi’nde bulunan Nur Sokak’taki bir evden gelen ihbar üzerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi.

İTFAYE EKİPLERİ YILANI YAKALADI

Ekipler, evin duvar boşluğundaki yılanı başarılı bir şekilde yakaladı. Yakalanan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakılarak güvenli bir şekilde serbest bırakıldı. Bu olay, bölgedeki vatandaşlar için bir güvenlik tedbiri oluştururken, doğanın korunması açısından da önemli bir müdahale oldu.

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