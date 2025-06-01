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Yılan Çobanı Isırdı, Hayatını Kaybetti

YILAN ISIRDI, ÇOBAN HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, hayvanlarını otlatırken yılan tarafından ısırılan çoban yaşamını yitirdi. Olay, dün Kırsal Taşağıl Mahallesi’nde gerçekleşti. 32 yaşındaki R.Y., hayvanlarını otlattığı esnada yılanın saldırısına uğradı.

MÜDAHALE YETERSİZ KALDI

Durumun acil olduğu anlaşılınca çevredeki insanlar 112 Acil Sağlık ekiplerini ve jandarma görevlilerini çağırdı. Hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, R.Y.’yi ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen çobanın hayatını kurtarmak mümkün olmadı.

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