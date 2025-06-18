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Yılan Dairenin İçine Girdi

YILAN İHBARI ÜZERİNE İTFAİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇİYOR

Balıkesir’in Gönen ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi 4008 Sokak’taki bir apartmandan gelen yılan ihbarı, itfaiye ekiplerini hızla harekete geçirdi. Olay, ev sahibinin durumu bildirmesiyle başladı.

DİKKATLİ ÇALIŞMA SONUCU YILAN YAKALANIYOR

Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa süre içinde belirtilen adrese ulaştı. Ekipler, dikkatli bir çalışma ile evin içine giren yılanı zarar vermeden yakaladı ve doğaya geri bıraktı. Olaydan herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması, vatandaşlar arasında rahat bir nefes aldırdı.

VATANDAŞLARA SOĞUKKANLI OLMALARI VE UYARI

İtfaiye ekipleri, halkı benzer durumlarla karşılaştıklarında sakin kalmaya ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yetkililere bilgi vermeye yönlendirdi. Bu tür olayların yönetiminde sakin kalmanın önemi vurgulandı.

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