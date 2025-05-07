Yılan Doğaya Bırakıldı, Tedavisi Tamamlandı

YILAN DOĞAYA DÖNDÜ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tedavi süreçleri tamamlanan yılan doğaya bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, getirilen yılan üzerinde gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

MUAYENE VE TEDAVİ SÜRECİ

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, yılanın muayenesinin yapıldığını belirtti. Muayene esnasında yılanın başında ve kuyruğunda yaralar tespit ettiklerini söyleyen Aytekin, “Buralara yara tedavisi uyguladık. Bununla birlikte enfeksiyon kapmaması açısından da antibiyotik kullandık. Bunu birkaç gün devam ettirdik. Sağlığına kavuştu.” dedi.

YENİDEN DOĞAYA SALINDI

Yılanın tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak doğaya bırakılması, hem doğa koruma çalışmalarına katkı sağlıyor hem de yaban hayatının yeniden eski habitatına dönmesini sağlıyor. Bu tür girişimler, doğanın sürdürülebilirliği açısından gereken bir konu.