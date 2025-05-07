Haberler

Yılan Doğaya Bırakıldı, Tedavisi Tamamlandı

YILAN DOĞAYA DÖNDÜ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tedavi süreçleri tamamlanan yılan doğaya bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, getirilen yılan üzerinde gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

MUAYENE VE TEDAVİ SÜRECİ

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, yılanın muayenesinin yapıldığını belirtti. Muayene esnasında yılanın başında ve kuyruğunda yaralar tespit ettiklerini söyleyen Aytekin, “Buralara yara tedavisi uyguladık. Bununla birlikte enfeksiyon kapmaması açısından da antibiyotik kullandık. Bunu birkaç gün devam ettirdik. Sağlığına kavuştu.” dedi.

YENİDEN DOĞAYA SALINDI

Yılanın tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak doğaya bırakılması, hem doğa koruma çalışmalarına katkı sağlıyor hem de yaban hayatının yeniden eski habitatına dönmesini sağlıyor. Bu tür girişimler, doğanın sürdürülebilirliği açısından gereken bir konu.

ÖNEMLİ

Haberler

Düzce’de Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi

Düzce'de gerçekleştirilen 'Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası' etkinliğinde çocuklara trafik kuralları eğitimi verildi ve sürüş deneyimi sunuldu. Güvenlik ekipleri de teknik cihazlarını sergiledi.
Haberler

CW Enerji Yeni Bayilik Sistemi Kurdu

CW Enerji, Türkiye'de güneş enerjisi alanında bayilik sistemi başlatarak sürdürülebilir enerji çözümlerini artırmayı amaçlıyor. İlk aşamada üç bayi ile geniş ürün yelpazesi sunulacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.