Yılan Esnafı Korkuttu, İtfaiye Gelmedi

YILAN ESNAFI PANİKLETİYOR

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yürüyüş yolunda ortaya çıkan yılan, esnaf arasında büyük bir korkuya yol açtı. Olay Tecde Mahallesi’nde, esnaf konteynerlerinin bulunduğu yürüyüş yolunda gerçekleşti. Gündüz saatlerinde taş duvar arasında hareketsiz bir halde duran yılanı gören esnaf, hemen durumu itfaiyeye bildirdi.

ENGEREK CİNSİ YILAN

Çevredeki vatandaşlar üzerinde tedirginlik oluşturan yılanın engerek cinsi olduğu ifade ediliyor. İhbarın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalamaya çalıştı fakat yılan kaçmayı başararak gözlerden kayboldu. Esnaf ve vatandaşlar, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için önlemler alınmasını talep ediyor.