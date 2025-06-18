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Yılan Evde Yakalandı, Doğaya Salındı

YILAN İSTİLASI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, Karşıyaka Mahallesi’nde yer alan 4008 Sokak’taki bir apartman dairesine yılan girmesiyle itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Alınan bilgilere göre, yılan, ev sahibinin yaptığı ihbar sonrasında dairenin içerisine girdi.

DİKKATLİ ÇALIŞMA SONUCUNDA YILAN YAKALANDI

Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine ulaşarak dikkatli bir çalışma gerçekleştirdi. Yılan, zarar verilmeden yakalanarak tekrar doğaya salındı. Olay esnasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi. İtfaiye ekipleri, benzer durumların yaşanması halinde vatandaşların soğukkanlı olmalarını ve 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla yetkililere bilgi vermelerini tavsiye etti.

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