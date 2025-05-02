Yılan Kablolara Dolandı: Elektrik Kesildi

ILGINÇ OLAY HIZLI TREN HATTINDA GERÇEKLEŞTİ

Başkent Tokyo ile Osaka’yı birbirine bağlayan Tokaido Şinkansen hızlı tren hattında ilginç bir olay meydana geldi. Bu olayda, hattın elektriği kesildi.

YILAN RAYLAR ÜZERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Devlet televizyonu NHK’nın bildirdiğine göre, olay sonrasında rotada güvenlik incelemeleri yapıldı. İncelemeler sonucunda, Gifu-Haşima ve Maibara durakları arasında bir yılanın raylar üzerindeki tellere dolandığı tespit edildi.

SEFERLERDE GEÇİKME YAŞANDI

Kyodo ajansına göre, Japan Railway (JR) Central firması tarafından işletilen hatta, demir yolu seferleri aksadı ve istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu. Firmaya göre, günlük 372 seferde yaklaşık 432 bin yolcu taşınıyor. Ancak, bu hattaki trenler ortalama 1,6 dakika gecikmeyle istasyonlara ulaşabiliyor.