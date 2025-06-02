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Yılan, Mahallede Paniğe Neden Oldu

GAZİANTEP’TE YILAN PANİĞİ

Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki bir sitede meydana gelen yılan olayı, mahalle sakinlerinde büyük bir korku yarattı. Akşam saatlerinde Akkent Mahallesi’ndeki bir sitenin bahçesinde yılan gören vatandaşlar, durumu derhal itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak yılanı yakalamayı başardı. Ekipler, yakaladıkları hayvanı doğal yaşam alanına geri bırakmak üzere bölgeden uzaklaştırdı.

MAHALLE SAKİNLERİ TEDİRGIN

Mahalle sakinleri, bu olayın özellikle çocukların oyun oynadığı saatlerde yaşanmasının kendilerini rahatsız ettiğini aktardı. Bu tür durumların tekrar yaşanmaması için daha dikkatli olunması gerektiğini belirttiler.

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