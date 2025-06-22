Yılan Sokması, Sağlık Durumu İyi

DENİZLİ’DE YILAN SALDIRISI

Denizli’de çiftçilikle uğraşan bir adam, evine döndüğünde ayak parmağından yılan tarafından sokulup acı içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumu iyi. Olay, Buldan ilçesindeki Türlübey Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, çiftçi Türker Kesentürk, evinde yılan sokmasıyla karşılaştı. Ayak parmağından yılan sokulan Kesentürk, aniden acı içinde yere düştü. Ailesi, yaşanan durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Kesentürk’ü ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedavisi hâlâ devam eden Kesentürk’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca, yılanın yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve alaca renkli olduğu belirlendi.