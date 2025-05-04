Yılanı İtfaiye Kurtardı, Doğaya Salındı

YILANIN KURTARILMASI İÇİN ACİL MÜDAHALE

Antalya’nın Serik ilçesinde, bir evin bahçesinde balık ağlarına dolanan yılan için itfaiye ekipleri devreye girdi. Olay, Serik ilçesi Kökez Mahallesi Belkıs yolu Egeler mezarlığı mevkiinde gerçekleşti. Bir vatandaş, ağaçtaki eski balık ağlarına dolanan ve çırpınan yılanı gördü ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLI DAVRANDI

İhbar üzerine olay yerine hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, özel giysi ve aletlerle yaklaşık 180 santim uzunluğundaki siyah yılanı yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmayla kurtarmayı başardı. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yılan torbasına konularak doğal ortamına geri salındı.

Yılanı fark ederek ihbarda bulunan Servet Çetin, gazetecilere olay anını anlattı. Çetin, “Bu ağaçta genelde sincaplar vardı. Aşağıya yukarıya doğru inip çıkardı. Eve gelirken ağaçta birden yılanı gördüm. Daha önce buraya balık ağı bırakmışlar. Böyle eski ağ ve buna benzer pislikleri etrafa atmamak lazım. İtfaiyeyi arayarak bilgi verdim. Şu an yoldalar gelmek üzereler” dedi.