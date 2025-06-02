Yılanın saldırısı kameraya yansıdı

YILAN SALDIRISI YASAKLANMAZ BİR AN

Elazığ’da bir kişi, cep telefonuyla çekim yaptığı esnada bir yılanın aniden saldırısına uğradı. Olay, Keban Baraj Gölü çevresinde yaşandı.

İLGİÇ BİR GÖRÜNTÜ YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, vatandaş yılanların çiftleşme dansını görüntülemek için telefonunu kullanmaya başladı. Ancak çekim devam ederken, yılanlardan biri aniden saldırıya geçerek, şahsın beklemediği bir an yaşattı. Şahıs, hemen uzaklaşma çabası gösterirken, yılan peşini bırakmadı. O korkutucu anlar, şahsın cep telefonunun kamerasına da yansıdı.