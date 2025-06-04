Yılanlar Antalya’da Tedirginlik Yarattı

ANTALYA’DA YILAN GÖRÜNTÜLERİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Antalya’da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda yılanlar tedirginlik yaratıyor. Bu ay itibarıyla itfaiye ekipleri, yardım talebinde bulunan vatandaşların çağrısıyla yaklaşık 45 yılanı insanların yaşam alanlarından çıkarıp doğaya geri bıraktı. Şehirlerdeki yapılaşmanın artması nedeniyle yılanların yaşam alanları daralırken, sıcak havaların etkisiyle yerleşim bölgelerinde daha fazla görünmeye başladılar. Yılan görenlerin itfaiyeye başvurularındaki artış dikkat çekiyor, zira Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri bu yıl içerisinde toplam 60 yılanı kurtardı.

YILAN KURTARMA ÇALIŞMALARI İTFAİYEDEN

Yılanların görüldüğü yerlere gelen itfaiye ekipleri, koruyucu kıyafetlerini giyerek, gerekli ekipmanlarıyla yılanları yakalıyor ve doğaya bırakıyor. Özellikle mayıs ayında çiftleşme ve yumurtlama döneminin başlamasıyla evlerde yılanların görünme sıklığı artıyor. İtfaiye, bu ay iş yeri, ev, binanın atıl alanı ve depolara yönelik 45 civarı kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Yangın söndürme görevini yürüten ekipler, yılanların yanı sıra ağaçlarda ve çatılarda mahsur kalan kedi, köpek ve kuş gibi diğer hayvanları da kurtarıyor. Bu yıl içinde yılan dahil olmak üzere toplamda 635 hayvan kurtarıldığı bildiriliyor.

GÜNDE 15 YILAN KURTARILIYOR

Yaz aylarında insanların yaşam alanlarından günde ortalama 15 yılanın çıkarıldığı belirtiliyor. Yılanların sayısındaki bu artış, Antalya’da yaşayanlar için önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.