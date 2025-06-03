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Yılanlar Dans Ediyordu, İsa Varol

YILANLARIN DANSI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIYOR

Çanakkale’de havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanların dansı, cep telefonu kameralarına yansıdı. Bayramiç ilçesindeki Hacıköyü’nde bir elma bahçesini biçmeye giden 62 yaşındaki İsa Varol, bahçedeki otları biçtikten sonra arabasına bindi. Seyir halindeyken bir gürültü duyan Varol, arabasını durdurdu ve sesin kaynağını araştırmak için hareket etti.

İSA VAROL’UN YILANLARLA İLGİLİ ANILARI

Varol, iki yılanın dans ettiğine tanıklık etti. O anları cep telefonuyla kaydedebilmek için hazırlık yaptı. İsa Varol, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı: “Hacıköy köyünde bir arkadaşımın elma bahçesini biçmeye gitmiştim. İş dönüşü akşam üzeri arabayı çalıştırdım Bayramiç’e doğru gelecektim. Yolun üzerinde, ortada otların içerisinde bir şeylerin kıpırdadığını hissettim. Bunların ne olduğunu bilemedim. Arabayı durdurdum baktım. İki tane yılanın çiftleştiğini veya böyle bireyler yaptığını gördüm. Hemen elimdeki cep telefonunu çıkarıp kayda aldım.”

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