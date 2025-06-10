Yılanlar Doğada Bulunduğunda Rahatsız Etmemeliyiz

YILANLARIN DOĞADA YERİ VE İNSANLARLA İLETİŞİMİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Bülbül, yaz döneminin gelmesiyle artan yılan sayısına dair önemli açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Bülbül, “Yılanları fazla rahatsız edici hareketlerden kaçınmamız gerekiyor. Onların üzerine gidip yakalamaya çalışmak vesaire bu tür davranışlar, tutmaya çalışmak bunlar doğru değil. Hayvan ister istemez kendini savunmak amaçlı ısırabilir” dedi. Ayrıca, Prof. Dr. Bülbül, Ekibiyle birlikte Batı Karadeniz’de farklı yılan türlerini incelemek amacıyla saha çalışması başlattı. 13 yıldır yürütülen çalışmalar neticesinde, bölgede 32 farklı amfibi ve sürüngen türü belirlendiği ifade edildi.

BÖLGEDEKİ YILAN TÜRLERİ

Prof. Dr. Bülbül yaptığı açıklamada, “32 amfibi ve sürüngen türü içerisinde 9 yılan türü var. Bu 9 yılan türünün 7’si zehirsiz yılan. Sadece 2 tanesi, zehirli yılan dediğimiz engerek yılanı” bilgisini paylaştı. Yazın gelmesiyle birlikte yılanların gözlemlenmesinin arttığını belirten Prof. Dr. Bülbül, “Aslında bir yılan istilasından söz edemeyiz. Şu an içinde bulunduğumuz haziran ayındayız. Bu aylarda havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlar gizlendikleri yerlerden çıkıyorlar, üreme, eş bulma, beslenme amaçlı” diye konuştu.

DOĞADA KENDİMİZİ KORUMAK

Prof. Dr. Bülbül, insanların doğada yılanlarla karşılaşmaları durumunda alacakları önlemler hakkında da bilgi verdi. “Görmeden üzerine basma durumu olabilir, hayvan yine kendini savunma amaçlı ısıracaktır. Ormanlık alanlara gittiğimizde, mutlaka ayağımızda terlik yerine kalın bir ayakkabı giymeliyiz. Yılanın bizi ısırmasını engellemek veya ısırırsa zararını aza indirmek için giysilerimizin kalın olması önemli” dedi.

EKOLOJİK DENGE VE YILANLAR

Yılanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bülbül, “Her yılanı görüp, zararlı, öldürelim davranışı var, bu doğru bir davranış değil. Her hayvan doğada bir rol üstlenmiş durumda, ekolojik denge üzerinde” dedi. Yılanları öldürmenin fare popülasyonunu artıracağını belirten Prof. Dr. Bülbül, insanların bilinçli hareket etmesinin önemine vurgu yaptı. “Doğa bizim için bir nimet, biz de doğanın bir parçasıyız. Onların da yaşama hakkı var” ifadesini kullandı. Zonguldak’taki 32 türden 4’ünün nesli tehdit altında olduğu bilgisi verildi. Prof. Dr. Bülbül, “Eğer onlara fazla yaklaşmazsak, ne onları öldürmemize ne de onlardan korkmamıza gerek kalmaz” şeklinde konuştu.