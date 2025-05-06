Yılanyastığı Bitkisi Keşfedildi, Koruma Gerekiyor!

YENİ BİTKİ TÜRÜ KESFEDİLDİ

Dünyada yaklaşık olarak 30, Türkiye’de ise 13 türü bulunan yılanyastığı bitkisi, Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı’nda yeni bir türle tanıştı. Keşfedilen türe ‘Arum milleyhanum’ ya da bilinen adıyla Milleyha tirşiği verildi. Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Yıldırım, “Alanın 3’te 1’inin imara açık olmasından dolayı bölge tehdit altında. Acilen önemli bir koruma statüsü getirilmezse bu alandaki arum milleyhanum gerekse de göçmen kuşlar ve tüm biyolojik çeşitlilik çok ciddi bir tehdit altında” dedi.

BITKİYE YEREL İSİM VERİLDİ

Bitki hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Yıldırım, “Arum milleyhanum ismini verdik. Bu bitki zehirli olmasına rağmen yerel halk tarafından uygun bir şekilde işlendiğinde yemek olarak kullanılabiliyor. Bitkinin yöresel adı tirşik. Arum milleyhanum, dünyada yalnızca Milleyha Sulak Alanı’nda yayılış gösteren bir tür. Bu bitki, Hatay’da görev yapan biyolog Dr. Samim Kayıkçı tarafından bulundu. Yılanyastığı üzerine çalışmalar yaptığım için benimle örnekleri paylaştı. Üzerine yaptığımız çalışmalar sonucunda bitkiyi bilim dünyasına beraber tanıttık, makalesi 30 Nisan’da yayınlandı” ifadelerini kullandı.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK TEHDİT ALTINDA

Bitkinin oldukça riskli bir alanda bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Yıldırım, “Milleyha kuş cenneti sadece ülkemiz açısından değil, dünya açısından da önemli bir kuş konaklama merkezi. Bölge, göçmen kuşların geçiş noktaları ve şu ana kadar yapılan çalışmalarda 312 kuş türünün konakladığı ortaya konulmuş. Ayrıca, burada yaklaşık 300 bitki türü, 24 kelebek türü, 12 kurbağa türü ve çeşitli sürüngenlerin bulunması alanın önemini artırıyor. Ancak Milleyha kuş cenneti şu anda ciddi anlamda insan etkisine maruz kalıyor. Özellikle organik ve inorganik artıkların, molozların arum milleyhanumun bulunduğu alana dökülmesi, kaçak avcılığın yüksek oluşu ve alanın 3’te 1’inin imara açık olması bölgeyi tehdit altında bırakıyor. Koruma altına alınması gerekiyor” dedi.

ALANA SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

Arum milleyhanumun eşsiz, dünyada başka hiçbir yerde olmayan bir tür olduğunu belirten Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, “Kumul alanda birkaç popülasyonu olan ve dolayısıyla kritik derecede tehlike altında olan bir tür. Ancak bölgedeki sıkıntılar nedeniyle bu bitkinin ne kadar hayatta kalacağı ve gelecek nesillere nasıl aktarılacağı düşündürücü bir durum. Alan, çöp dökme, kaçak avcılık, otlatma, tarımsal faaliyetler ve yapılaşma gibi olumsuz etkilerle karşı karşıya. Bu olumsuz etkilerin giderilmesi gerekmekte. Alanın büyük çoğunluğu özel mülkiyet, bu sorunun çözülmesi ve bu eşsiz alanın asıl sahibi canlılara geri verilmesi lazım. Bu eşsiz alana sahip çıkmalıyız” dedi.