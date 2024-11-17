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Yılbaşı Biletlerinde Büyük İkramiye Heyecanı

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BÜYÜK İKRAMİYE MİKTARI VE BİLET SATIŞI

2025 yılına doğru ilerlerken, yılbaşı biletlerinin satışı devam ediyor. Milli Piyango’nun büyük ikramiyesi bu yıl tam olarak 600 milyon lira olarak belirlenmiş durumda. Bu yüksek ikramiye, pek çok kişinin ilgisini çekerken, bilet alımı da hız kazanıyor.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Peki, bu heyecan verici çekilişe katılmak için bilet fiyatları ne kadar? Biletlerin fiyatları, piyangonun düzenlenme şekline bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle, bilet almak isteyenlerin güncel fiyatları kontrol etmesi faydalı oluyor.

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