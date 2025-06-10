Yılda Bir, Memlekete Dönüş Başladı

GURBETÇİLERİN TÜRKİYE’YE GELİŞİ SÜRÜYOR

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere yola çıkan gurbetçilerin Türkiye’ye gelişleri devam ediyor. Sıla yolculuğunda kara yolunu tercih eden gurbetçiler, Edirne ilindeki Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli ile Kırklareli’ndeki Dereköy sınır kapıları üzerinden ülkeye giriş yapıyor. Sınır kapılarında alınan tedbirler sayesinde işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayan gurbetçiler, ana vatana kavuşmanın mutluluğuyla memleketlerinin yolunu tutuyor.

MEMLEKET HASRETİ VE MUTLULUK

Almanya’dan gelen Osman Çil, AA muhabirine Türkiye’ye gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. İznini İstanbul ve Giresun’da geçireceğini ifade eden Çil, ailesiyle birlikte hasret gidereceğini söyledi. Türkiye’ye girdiğinde gözyaşlarına hakim olamadığını dile getiren Çil, “Anlatılamaz duygular yaşıyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Gurbette vatanın her şeyini özlüyoruz. Havasını, suyunu, toprağını, insanını özlüyoruz. Vatan bir başka güzel.” diye konuştu.

ANA VATANA GELME DUYGUSU

Finlandiya’dan ailesiyle gelen Fethi Türkileri ise yolculuklarının keyifli geçtiğini belirtti. Ana vatana gelmenin huzurunu yaşadıklarını anlatan Türkileri, “Her sene tatilin gelmesini bekliyoruz. Memlekete gelmek çok güzel bir duygu. Yurt dışında ülkemizin suyuna, havasına ve bayrağına kısacası her şeyine hasretiz.” şeklinde konuştu.

SINIR KAPILARINDAKİ TEDBİRLER VE DUYGULAR

Almanya’dan gelen Emin Durmuş, sınır kapılarında alınan tedbirler sayesinde geçişlerin hızlı olduğunu dile getirdi. Türk bayrağını görünce büyük bir sevinç yaşadığını belirten Durmuş, “Duygularımı anlatmak çok zor. Vatanımızı, bayrağımızı, minarelerimizi özlüyoruz. İznimiz boyunca ailemizle zaman geçirip hasret gidereceğiz. Yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.