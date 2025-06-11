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Yıldırım, 8 Koyun Telef Etti

YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE TELEF OLAN KOYUNLAR

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 8 koyun telef oldu ve çoban yaralandı. Olay, Güldalı köyü kırsalında saat 16.00 civarında gerçekleşti. Hozan Yurtseven isimli çoban, hayvanlarını otlatırken yıldırımın isabet ettiği bölgedeydi. Yıldırımın etkisiyle 8 koyun yaşamını yitirirken, Hozan Yurtseven yaralandı.

YARALININ DURUMU İYİLEŞİYOR

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı çoban, sağlık ekiplerinin geri dönüşümü sonrası Yüksekova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan Yurtseven’in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında sık görülen yıldırım düşmelerine karşı halkı uyardı. Açık arazide olanların, yağışlı havalarda dikkatli olmaları ve mümkün olduğunca kapalı alanlara yönelmeleri gerektiği ifade edildi.

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