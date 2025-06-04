Yıldırım Çam Ağacını Yıktı

SAĞANAK YAĞIŞ VE YILDIRIM ETKİSİ

Siirt’te meydana gelen sağanak yağış esnasında bir çam ağacının yıldırım isabetine uğraması sonucu büyük bir bölümünün yarıldığı görüldü. Merkeze bağlı Pınarca köyünde ise yıldırımın düşmesi, ekili olan 200 dönüm buğdayın yanmasına sebep oldu. Kentte öğleden sonra gök gürültülü sağanak etkili oldu. Bu esnada Bahçelievler Mahallesi Kızlar Tepesi Parkı’ndaki çam ağacına yıldırım isabet etti ve büyük bir hasar meydana geldi. Parkta bulunan sosyal tesislerde yemek yiyen vatandaşlar, bu durum karşısında korku dolu anlar yaşadı. Bir süre elektrik kesintisi yaşanan tesis, yapılan onarın ardından tekrar elektriğe kavuştu.

YILDIRIMIN YARATTIĞI PANİK ANLARI

Sosyal tesislerde yemek yiyen bir kadın, yıldırımın düştüğü anın korkutucu olduğunu söyleyerek, “Çok koktuk, çığlık attık. Ablam kafasını tuttu. Çığlık çığlığa geldi. Bomba gibi bir şeydi. Işıkların hepsi kapandı. Biz de bomba sandık, daha sonra farkına vardık şimşek olduğunu. Gözümüzün önünde oldu. Ağacın üzerinden suya düştü. Işıkların hepsi birden kapandı. Herkes çok panikledi” ifadesini kullandı.

PINARCA KÖYÜ’NDEKİ YANGIN

Aynı saatlerde Siirt’in Pınarca köyündeki buğday ekili tarlaya yıldırım düşmesi sonucunda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Köylülerin de yardım ettiği çalışma sonrasında kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 200 dönüm buğday ekili alan yandı.