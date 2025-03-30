Yıldırım Çarpmasından Yaralanan Çoban Öldü

YILDIRIM ÇARPAN ÇOBAN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Mardin’in Derik ilçesinde yıldırımın çarpması sonucu ağır yaralanan bir çoban, hastanede yaşama veda etti. Alınan bilgilere göre, Çadırlı köyünde yaşayan Vedat Çakıl (27), hayvanları merada otlatırken yıldırım çarpması sonucu yaralandı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Yıldırım çarptıktan sonra ağır yaralanan Çakıl, Derik Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen gencin hayatını kurtarmak mümkün olmadı. Vedat Çakıl’ın yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, gencin evli ve 3 çocuk babası olduğu bilgisi alındı.