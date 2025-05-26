Yıldırım Çatıya Düştü, Araçlar Hasar Gördü

SAĞANAK YAĞIŞLAR OLUŞTURDUĞU HASAR

Kentin genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, bazı bölgelerde yıldırım düşmesine yol açtı. Yeniköy Mahallesi Zeren Sokak’taki 14 katlı binanın çatısına düşen yıldırım, önemli hasarlara neden oldu. Çatıdan kopan parçalar, park halindeki araçlar üzerinde hasara yol açtı. Ayrıca, bir parktaki ağacın bir parçası da yıldırımın etkisiyle koptu.

YILDIRIM ANINI ANLATTI

Binanın altında bulunan ve tütün dükkanı işleten Ayhan Yıldırım, o an yaşadıklarını aktardı. Yıldırım, “İçeride oturuyordum. Bir ses, gürültü oldu. Molozlar yukarıdan aşağıya düştü. O anda dükkana saklandık. Korkudan kaçtık. Ondan sonra çıktık ve ortalık gördüğünüz gibi. 2-3 tane araçta zarar var. Yıldırım düşünce elektrikler kesildi” şeklinde konuştu.