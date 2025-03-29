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Yıldırım’da Araçlara Ateş Eden Kişi Yakalandı

OTOMOBILE ATEŞ EDEN ŞAHIS YAKALANDI

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, park halinde bulunan bir otomobile ateş açan bir şahıs mezarlıkta yakalandı. Olay, Eğitim Mahallesi Teyyaraci Mehmet Ali Caddesi üzerindeki 16 EE 033 plakalı araca M.T. isimli şahsın 7 el ateş etmesiyle başladı. Şahıs, ateş açtıktan sonra kaçmaya başladı.

SİLAH SESLERİ VATANDAŞLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Hemen olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şahsı tespit etmek için bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler, kaçan şahsı kısa bir süre içinde Değirmenlikızık Mezarlığı’nda yakalamayı başardı.

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Şahıs Mezarlıkta Yakalandı: Otomobile Ateş Açtı

Bursa'da park halindeki bir araca 7 el ateş eden M.T., kaçarken mezarlıkta yakalandı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı ile polis hızlı bir şekilde müdahale etti.

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