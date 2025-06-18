Yıldırım’da Çakmak Alevi Şaşırttı

ÇAKMAKLA OYNAYAN ÇALIŞAN ŞOKE OLDU

Olay, Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki 75. Yıl Mahallesi’nde bir işyerinde gerçekleşti. Çakmakla oynayan bir çalışan, masanın birden alev almasıyla büyük bir şok yaşadı. Bu beklenmedik durum, işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ALEVİN HIZLA YAYILMASI ŞAŞIRTTI

Çakmakla oynamakta olan kişinin hemen önünde kolonya ile silinen bir masa bulundu. Aniden alev alan masa, çalışanı yerinden sıçratırken, alevlerin hışmıyla birlikte ortam gerildi. Çalışan, hızlı bir refleksle geri çekilerek olası bir faciayı önledi. Bu ani gelişmeler, işyerindeki diğer çalışanların da kısa süreli bir şok yaşamasına neden oldu. Güvenlik kameraları, o anları anbean kaydetti.