Yıldırım’da Çocukları Darbeden Kişi Serbest

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Tarih

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, iki küçük çocuğun darbedilmesi olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Kısa bir süre içinde gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Darbın Sebepleri ve Çocukların Durumu

Elde edilen bilgilere göre, olay merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak’ta gerçekleşti. İddialara göre, apartmanda yaşayan 53 yaşındaki Yusuf K., 6 yaşındaki Ömer E. ve 5 yaşındaki Ömer E. I.’yı darbeledi. Çocuklarının darbedildiğini gören aileler büyük bir şok yaşadı ve hemen olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan birinin, Ömer E.’nin sol kolunda omuz alt kısmında kırık tespit edildi.

Güvenlik Kameraları ve Toplumun Tepkisi

Yaşanan korkunç anlar sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocukların darbedildiği anlar, mahalledeki halkı isyan ettirdi. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Yusuf K.’yi kısa sürede yakaladı.

Adli Süreç ve Sonuç

Şüpheli hakkında “kasten yaralama” suçundan soruşturma başlatıldı ve adliyeye çıkarıldı. Hakim karşısına çıkan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.