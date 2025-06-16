Yıldırım’da Kedi Trafiği Kilitledi

KÜÇÜK KEDİ TRAFİKTE TEK HAFİF BÜYÜK SORUN YARATTI

Bursa’da kırmızı ışıkta durmakta olan bir otomobilin altına giren yavru kedi, trafiği durma noktasına getirdi. İtfaiye ekipleri, minik kedinin sesini duyarak yardım için harekete geçti. Ancak, kedi ne yapılırsa yapılsın saklandığı yerden çıkmadı. Bir süre sonra, kendi kendine çıkan kedi hızlıca kaçarken, otomobil sahibi yoluna devam etti. Meydancık Mahallesi’ndeki olay, yüzlerde gülümseme bıraktı.

KEDİYİ KURTARMA ÇABALARI

Kırmızı ışıklarda bekleyen başka bir aracın sürücüsü, bunun üzerine otomobilinin altına giren yavru kediyi fark etti. Sürücünün durumu fark etmesiyle, itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı. İlk olarak motor bölümü kontrol edilen otomobilden kedi’nin çıkmasını sağlamak için ‘kedi sesi’ dinletildi. Ekiplerin sesine miyavlayarak cevap veren kedi, yine de görünmeyecek şekilde saklanmaya devam etti. Bunun üzerine itfaiye, oksijen tüpleri ile hava tuttu.

MİNİK KEDİ KAÇTI

Başka bir şekilde çıkması sağlanmaya çalışılan yavru kedi, sonunda herkesin dikkatinin dağıldığı bir anda otomobilden çıkıp gözden kayboldu. Böylece sürücü de aracını alarak yola devam etti. Bu olay, hem trafikteki sürücülere hem de etraftaki insanların yüzünde gülümsemeye neden oldu.