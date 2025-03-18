Yıldırım’da Metruk Bina Yangınla Tahrip Oldu

METRUK BİNA ALEVLER İÇİNDE KALDI

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir metruk bina alevlerin pençesine düştü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının başladığı an, saat 16.00 civarlarında merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt mahallesi’nde 1. Yenişehirli Sokak’ta bulunan metruk binada meydana geldi.

MAHALLE SAKİNLERİ DURUMU HABER VERDİ

Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen 112 Acil Servis Hattına iletti. Gelen ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Şu anda yangının çıkış sebebi üzerinde araştırmalar devam ediyor.