Yıldırım’da Motosiklet Kazası Oldu

KAZA ANINI YAŞAYANLAR AĞIR YARALANDI

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü B.G. ve yolcu T.H. ağır yaralandı. Kaza, sabah 03.00 sularında, Duaçınarı Mahallesi’ndeki Ankara Yolu Caddesi’nde gerçekleşti. Sürücü B.G., kullandığı 16 BPZ 219 plakalı motosikletten direncini kaybedip kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan sürücü ile yolcu ağır yaralar aldı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bilgisi verildi. Ayrıca kazayla ilgili olarak bir soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.