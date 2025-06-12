Yıldırım’da Teker Fırlama Anları Görüntülendi

Otomobilin Tekerinin Fırlaması

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, hareket halindeki bir otomobilin ön tekerinin fırlama anları güvenlik kameralarınca belgelendi. Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyir eden 16 BNN 347 plakalı aracın sol ön tekeri yerinden çıktı. Fırlayan teker, yaklaşık 300 metre boyunca yuvarlandıktan sonra kaldırıma çarparak durdu.

Kontrolden Çıkan Araç

Tekerin fırlaması sonrası kontrolden çıkan otomobil, yolun sağındaki kaldırıma çarptı. Fırlayan tekerin, hareket eden diğer araçların yanından geçtiği anlar da çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu olay, sürüş güvenliği açısından dikkate alınması gereken durumları bir kez daha gözler önüne seriyor.