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Yıldırım’da Uyuya Kalan Sürücü Kaza Yaptı

BURSADA UYUYA KALAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

Olayın Gelişimi

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde gece saat 23.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. Seyir halinde olan bir sürücü, Bağlaraltı Mahallesi 1. Cadde’de park halindeki bir araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu. Kazaya sebep olan sürücünün, direksiyon başında uyukladığı söyleniyor.

Kaza Sonrası Müdahale

Kaza anını gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Yıldırım ilçesinde yaşanan bu kaza, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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