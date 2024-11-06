Yıldırım Demirören Türkiye Golf Federasyonu’nda Seçildi

BAŞKAN YILDIRIM DEMİRÖREN TEKRAR GÖREVDE

Türkiye Golf Federasyonu 6’ncı Olağan ve 9’uncu Mali Genel Kurulu’nda mevcut başkan Yıldırım Demirören, başkanlık için tek aday olarak katıldı. 125 delegenin oyunu alarak Yıldırım Demirören, 4 yıllığına yeniden başkanlık görevine getirildi. Genel kurulda ayrıca, 2021-2024 yılları Yönetim ve Denetleme Kurulu ile mali raporları da ibra edildi.

YENİ YÖNETİM KADROSU BELİRLENDİ

Yıldırım Demirören’in başkanlığında görev alacak yönetim kadrosu ise “Nihat Özdemir, İsmail Hasan Akçaylıoğlu, Murat Karaduman, Ahmet Olmuştur, Ali Düzgün Özdoğan, Mehmed Evyap, Anıl Tetik, Hasan Ceylan, Nejla Gerçek ve Güray Yazıcı” şeklinde belirlendi.

GOLF SPORUNUN GELİŞİMİ İÇİN ORTAK ÇALIŞMALAR

Yıldırım Demirören, golf sporunun gelişimi için ortak çalışmalar yapacaklarını belirtti. “Golf sporunun ileriye gitmesi için çalıştık” ifadeleriyle yeniden yönetim görevine başladığını vurguladı.