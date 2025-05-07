Yıldırım Düşerken Canlı Yayındaydım

Nurettin Gülünaz’ın Canlı Yayınına Yıldırım Düştü

OLAY ANINDA CANLI YAYINDAYDI

Amasya’da cep telefonu ile canlı yayında oyun oynayan 27 yaşındaki Nurettin Gülünaz’ın bulunduğu binanın üzerine yıldırım düştü. Olay, saat 19.00 civarında Beyazıt Paşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Şiddetli yağıs sonrası 5 katlı bir binanın çatı kısımlarına yıldırım düştü. Olay anında iş yerinin sahibi olan Gülünaz, canlı yayın yaparken çay içiyordu. O anlarda yaşananlar cep telefonunun kamerasına kaydedildi.

PANİK ANLARIYLA YÜZLEŞTİ

Yıldırımın düşmesiyle birlikte yaşadığı heyecanı paylaşan Nurettin Gülünaz, “Mekanımın önünde oturup çay içiyor, oyun oynuyordum. Hafif bir yağmur yağıyordu, ben de o sırada oyunu kayda alıyordum. Havanın kararmasıyla gök gürledi, ne yapacağımı bilemedim. Yıldırımın 10 metre yanıma düştüğünü gördüm. Tepemizden düştüğünde çok korktum, ‘Aman Tanrım’ diye bir refleks gelişti. Elimdeki çay bardağını da yereattım. Yıldırım, sanki bir uzay aracı gelir gibi yanındaki binanın üzerine düştü. O anın heyecanıyla çok korktuk. Allah korudu, Allah bir daha yaşatmasın. 15 saniyelik oyun sırasında, havanın hemen kararmasıyla yılkım düşmesi bir oldu. Tüm mahalle dışarı çıktı, ben ise içeri kaçtım” ifadesini kullandı.

BÖLGE HALKINDAN ÇARPICI YORUMLAR

Beyazıt Paşa Mahalle Muhtarı Ali Kanar da o anki durumu anlatarak, “Büyük bir patlama sesiyle dışarı fırladık. Ortalık bir anda aydınlandı. Çok şiddetli bir patlama oldu. Dükkanımızın karşısındaki binanın çatısına yıldırım düştü. Dışarı çıktığımızda yola hala çatıdan akan ateşler düşüyordu. Şiddeti çok fazlaydı, büyük bir gürültüyle patladı. Tek dileğimiz can ve mal kaybının olmaması” dedi.