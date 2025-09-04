Haberler

Yıldırım Düşmesiyle İki Kişi Hayatını Kaybetti

YILDIRIM DÜŞMESİ TRAJEDİSİ

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde, hayvanlarını yaylada otlatan Abdulmenaf Kısak (51) ve oğlu Bayram Kısak (14) yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Şenkaya’ya bağlı kırsal Sındıran Mahallesi’nde gerçekleşti. Çobanlık yapan baba ve oğlu, yaylada hayvanlarıyla birlikteyken yıldırım isabet etti.

ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevrede bulunanların durumu bildirmesiyle birlikte bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı kontroller sonucunda Abdulmenaf Kısak ve oğlu Bayram Kısak’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Baba ve oğulun cenazeleri, otopsi işlemleri için Şenkaya Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ÖNEMLİ

Haberler

Kayseri’de Cami Tuvaletinde Bıçaklama

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir cami tuvaletinde bıçaklama sonucu F.P. ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Saldırgan yakalandı.
Haberler

Kütahya’da İki Araç Çarpıştı, Yaralı Var

Tavşanlı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.