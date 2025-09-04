Yıldırım Düşmesiyle İki Kişi Hayatını Kaybetti

YILDIRIM DÜŞMESİ TRAJEDİSİ

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde, hayvanlarını yaylada otlatan Abdulmenaf Kısak (51) ve oğlu Bayram Kısak (14) yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Şenkaya’ya bağlı kırsal Sındıran Mahallesi’nde gerçekleşti. Çobanlık yapan baba ve oğlu, yaylada hayvanlarıyla birlikteyken yıldırım isabet etti.

ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevrede bulunanların durumu bildirmesiyle birlikte bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı kontroller sonucunda Abdulmenaf Kısak ve oğlu Bayram Kısak’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Baba ve oğulun cenazeleri, otopsi işlemleri için Şenkaya Devlet Hastanesi morguna götürüldü.