Yıldırım Düşmesiyle Korku Duyuldu

YILDIRIM DÜŞMESİ ANI CANLI YAYINDA KAYDEDİLDİ

Amasya’da, cep telefonuyla oyun oynayan Nurettin Gülünaz’ın (27) bulunduğu binanın üzerine yıldırım düştü. O anlar, Gülünaz tarafından kaydedildi. Olay, saat 19.00 civarında Beyazıt Paşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Etkili yağış sonrasında 5 katlı bir binanın çatısına yıldırım vurdu. Gülünaz, o sırada cep telefonuyla canlı yayın yaparak çay içerken yıldırım düştü. Yaşadığı korkuyu cep telefonu kamerasıyla belgeledi.

PANIĞI ANLATTI

Yıldırımın düşmesiyle korku dolu anlar yaşayan Nurettin Gülünaz, “Mekanımın önünde oturup çay içiyor, oyun oynuyordum. Hafif yağmur çiseliyordu, oyunu kayda alıyordum. Havanın kararmasıyla gök gürledi, korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Gördüğüm kadarıyla yıldırım 10 metre yanıma düştü. Tepemizden düşünce çok korktum, birden ‘Aman Tanrım’ diye bir refleks oldu. Elimde de çay bardağı vardı, onu da attım. Yıldırım uzay aracı gelir gibi yanımızdaki binanın üzerine düştü. O anın heyecanıyla çok korktuk. Allah korudu, Allah tekrarını göstermesin. 15 saniyelik oyun sırasında havanın kararmasıyla yıldırımın düşmesi bir oldu. Tüm mahalle dışarı çıktı, ben ise içeri kaçtım” dedi.

MAHALLE MUHTARINDAN AÇIKLAMA

Beyazıt Paşa Mahalle Muhtarı Ali Kanar ise durumu şöyle aktardı: “Büyük bir patlamayla kendimizi dışarı attık. Ortalık bir anda aydınlandı. Çok şiddetli bir patlama oldu. Dükkanımızın karşısındaki binanın çatısına yıldırım düştü. Dışarı çıktığımızda yola hala çatıdan akan ateşler düşüyordu. Çok şiddetliydi, büyük bir gürültüyle patladı. Tek temennimiz can ve mal kaybının olmaması.”