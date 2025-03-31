Yıldırım Elektrik Direğine Çarptı, Kamerada!

YILDIRIMIN ÇARPTIĞI AN YAKALANDI

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen ilginç bir olay sırasında, yıldırımın bir elektrik direğine çarpma anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay, Turgut Özal Mahallesi’nde, gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış esnasında gerçekleşti.

DOĞA OLAYININ ŞİDDETİ GÖRÜNTÜLENDİ

Cuma Aytekin, o gece dışarı çıkarak yağmur ve şimşeklerin görüntülerini kaydetmek istedi. Kamerasını açtığında, yıldırımın direğe çarpma anını da kaydetmeyi başardı. Bu an, yaşanan doğa olayının ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne serdi. Cuma Aytekin, “Yağmur yağıyordu, şimşekler çakınca hem yağmurun hem de şimşeklerin görüntüsünü çekmek için dışarıya çıktım. Kamerayı açınca şimşek çakmasının kaydını aldım” şeklinde ifadede bulundu.

KORKUTAN ANLAR YAŞANDI

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ülker ise, o sırada evde bulunduğunu ve dışarıda büyük bir gürültü sesi duyduğunu belirtti. Dışarı çıktığında yıldırımın elektrik direğine çarptığını gördüğünü ifade eden Ülker, “Bayağı korktum ve olayın etkisinde kaldım” dedi. Bu olay, doğal afetlerin doğa üzerindeki etkilerini bir kez daha ortaya koydu.