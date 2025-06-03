Yıldırım Emniyet Ekipleri Dolandırıcılara Karşı Uyardı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DOLANDIRICILIĞA KARŞI TEDBİR ALDI

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan bayram öncesinde vatandaşların dolandırıcılara mağdur olmaması için sıkı önlemler aldı. Ekipler, pazarları, sokakları ve camileri gezerek bilgilendirici broşürler dağıttı, vatandaşları muhtemel dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyardı. Emniyet yetkilileri, bayram öncesinde dolandırıcıların çeşitli yollarla halkı hedef alabileceğine dikkat çekti. Özellikle, telefonla arayarak kendini polis, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

BROŞÜRLERLE BİLGİLENDİRME FAALİYETİ

Ekipler, yoğun insanların bulunduğu yerlerde, kalabalık pazarlar, sokaklar ve camilerde broşürler dağıtarak dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyarılarda bulundu. Broşürlerde, polis, savcı ya da asker unvanları ile para veya altın talep edenlerin sahte olduğu hatırlatıldı. Bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları gerektiği belirtildi.

EMNİYETTEN VATANDAŞLARA DUYURU

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bayram öncesi yaşanabilecek muhtemel dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için sahadayız. Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru bizim önceliğimiz. Her türlü şüpheli durumda polisimize başvurulmalıdır” denildi. Emniyet ekiplerinin bu duyarlı ve önleyici davranışı, vatandaşlar tarafından büyük takdirle karşılandı.