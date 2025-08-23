Yıldırım FK, Adana’da Kamp Yapacak

YILDIRIM FK’NI YENİ SEZONA HAZIRLAYAN KAMP

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nin yeni ekibi Yıldırım FK, Adana 01 FK’nın davetiyle Adana’da kamp yapma fırsatı bulacak. Geçen sezon kurulup ilk yılı sonunda şampiyonluk elde ederek 1. Amatör Küme’ye yükselen Yıldırım FK, bu kere de Adana’da kamp gerçekleştirerek bir ilke imza atıyor. Sarı-siyahlı takım, yeni sezon hedeflerini şampiyonluk olarak belirliyor.

ADANA’DA KAMP VE HAZIRLIK MAÇLARI

24-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek kamp süresince Yıldırım FK, Gençlik Spor Tesisleri’nde konaklayacak ve Adana 01 FK’nın altyapı takımlarıyla hazırlık maçları gerçekleştirecek. Yıldırım FK Başkanı Turgay Yargı konuya ilişkili olarak, “Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu’ya ve yönetim kurulu üyelerine bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Takımımız mini kamp programıyla sezona daha iyi hazırlanma imkanı bulacak” şeklinde konuştu.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Yargı, ek olarak, “Yeni sezonda hedefimiz yine şampiyonluk olacak ve Elazığ’ı üst liglerde temsil etmek istiyoruz” sözleriyle takımın hedeflerini bir kez daha vurguladı. Yıldırım FK, Adana’daki kamp ile sezona daha iyi bir başlangıç yapmayı planlıyor.