Yıldırım’ın Mourinho İtirafı Dikkat Çekti!

Fenerbahçe’ye olan tutkusu ile öne çıkan Yaz Yıldırım, Sports Digitale’de Aydın Cingöz ve Barış Yurduseven’in sunduğu programa katıldı. Programda yaptığı açıklamalarda, Fenerbahçe’nin son başkanlık seçiminde her iki adayın Jose Mourinho’yu nasıl bir koz olarak kullandığına dair bilgiler paylaştı.

MOURINHO FİKRİ YAZ YILDIRIM’A AİT

Yıldırım, Mourinho fikrinin kendisine ait olduğunu vurguladı. “Babam Roma’ya gitti, onunla anlaşmaya. Mourinho benim fikrimdi. Babamı arayıp ‘Baba, aday olursan Mourinho’yu al’ dedim. O da ‘Kızım, nasıl alacağım?’ dedi. ‘Baba güven bana, al Mourinho’yu’ dedim. ‘Tamam, bakarız’ dedi” sözleriyle süreç hakkında bilgiler verdi.

ÖNEMLİ

