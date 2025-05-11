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Yıldırım, Kars’ta Çobanları Yaraladı

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OLAYIN GÜNDEMİ

Kömürlü köyünde hayvanlarını otlatan Gökhan Yalçın ve Ömer Büyükaras, aniden bastıran yağmur sonrası köye dönüş yapma kararı aldı. Köye yakın bir alana düşen yıldırım neticesinde iki çoban yaralandı ve sürüdeki 10 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti. Koşulları fark eden köylüler, çobanların durumu hakkında hemen ihbarda bulundu. Bunun üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI VE AÇIKLAMALAR

Yalçın ve Büyükaras, sağlık ekipleri tarafından Kars’taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Gökhan Yalçın, konuyla ilgili olarak gazetecilere, yıldırım düşmesi sonucu kendilerini yerde bulduklarını söyledi. Yalçın, “Köye doğru gidiyorduk, 10 hayvan önümüzdeydi, bir baktık hayvanlar ve biz yere düştük. Yıldırım çarptı, hayvanlarımız öldü. Arkadaşımla ben iyiyiz. Köyden gelip bizi kaldırdılar” şeklinde bir açıklamada bulundu.

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