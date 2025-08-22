Yıldırım, Kerem’i İstemiyor. Büyük Transferler Gerek

FENERBAHÇE’DE TRANSFER AÇIKLAMALARI

Süper Lig devi Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürerken, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Yaz Yıldırım, transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulunarak, Kerem Aktürkoğlu’nu Fenerbahçe’de istemediğini duyurdu. “Gelmesin. İyi oyuncu değil. Kerem bize yakışmaz. Bize çok büyük transferler lazım. Brezilya, Fransa, Arjantinli oyuncular lazım. Biz Kerem Aktürkoğlu’nu almayalım. Kerem yakışmaz bize.” dedi.

SÜPER LİG VE HAKEMLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Süper Lig’i izlediğini belirten Yaz Yıldırım, bazı takımlara hakemlerin yardım ettiğini düşündüğünü ifade etti. “Süper Ligi izliyorum. Tabii ki görüyorum bazı takımlara biraz hakemler yardım ediyor. Hepimiz biliyoruz o takımın adını. Onun için söylemeyim.” şeklinde konuştu.