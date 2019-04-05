Yıldırım: Mazbata kime verilirse başkan o

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, oyların yeniden sayımına ilişkin konuştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, “Aradaki fark 29 binlerden şu anda 18 bin civarına düşmüş durumda. Bir yandan da işlemeler devam ediliyor. Daha sayılacak çok sandık var. Sayım tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz” dedi.

Binali Yıldırım’ın açıklamaları şöyle:

Seçimden sonra itiraz sürecinde söz YSK’nın. İlçe ve il seçim kurullarında faaliyetler devam ediyor. Karşılıklı itirazlar var. Kimi kabul ediliyor kimi reddediliyor. Şu anda beklemekten başka yapacak faaliyet yok. YSK bu süreci yönetecek. Seçimin sahibi YSK.

Oy farkı her an değişiyor. Değişik ilçelerde sayım devam ediyor. Belirli oranda aradaki farkın azaldığını görüyoruz. Bütün bu detay çalışmaları ilçelerdeki seçim kurullarının teşkil ettiği heyetler yapıyor. Bu detayları güncel olarak aktarmam doğru olmaz.

Her şey yasalara uygun çalışmalar devam ediyor. Bir yandan eksik girişler kaydırmalar kontrol ediliyor. Sayımlarla ortaya çıkan rakamlar işleniyor. Şu anda işlem bitmeden bir şey söylemem doğru olmaz. Seçim akşamı 23.25’te bana gelen bilgilerle açıklama yaptım. Devam edince şartlar değişti.

YSK açıklamadan sayıları açıklamaları manidar. Bu kadar eminlerse buyursunlar sayalım, kimsenin kafasında soru işareti kalmasın.

Ben ilk günden söyledim, YSK mazbatayı kime verirse başkan odur.

Aradaki fark 29 binlerden 18 bin civarına düşmüş durumda. İşlemeler de devam ediyor. Sayılacak çok sandık var. Söylenecek bu kadar. Bunun dışında söylenecekler kamuoyunu yanlış yönlendirmek olur.

Sayım tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz. Şu andaki fotoğrafa göre konuşuyorum. Şu anda biz ne ilçe seçim kuruluyuz ne de il seçim kuruluyuz. Üzerimize elzem olmayan işlere karışmamız doğru olmaz. Bu kararların yeri YSK’dır.

İl seçim kurulu İstanbul için yapılan iptal başvurusunu reddetmiş.

Sayımlar yapılsın tasnifler yapılsın ak mı karar mı önümüze gelecek. Kafalari karıştırıcı açıklamaları hoş karşılamıyorum,