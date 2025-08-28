Yıldırım, Panathinaikos’a karşı kazanmak istiyoruz

PANATHINAIKOS MAÇI İHTİMALİ

Samsunspor’un Başkanı Yüksel Yıldırım, Panathinaikos ile oynayacakları maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Panathinaikos gibi bir takımı yenersek, Avrupa’da radara gireriz” ifadesini kullanarak maçı kazanmak istediklerini belirtti. Yıldırım, Panathinaikos’un Yunanistan’ın güçlü bir ekibi olduğunu vurguladı ve geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçı şanssız bir şekilde 2-1 kaybettiklerini, bunu hak etmediklerine inandıklarını söyledi.

MAÇ ANALİZİ VE HEDEFLER

Başkan Yıldırım, ilk yarıda mükemmel bir oyun sergilediklerini, ikinci yarıda öne geçtiklerini ama iki duran top ve kaleciyle oyuncu arasındaki iletişimsizlikten ötürü gol yediklerini aktardı. “İnşallah buralardan ders aldığımızı umuyoruz” diyen Yıldırım, rövanşı alarak Avrupa Ligi’nde ilerlemek istediklerini ifade etti. Ayrıca maç sonrasında dünya sıralamasında büyük bir atlama yapacaklarına inandıklarını belirtti.

LİG HEDEFLERİ VE TARAFTARA MESAJ

Bu yıl ligde ilk beşi hedeflediklerini dile getiren Yıldırım, taraftarlara güven çağrısında bulundu. “Avrupa’da gerekeni yapmaya çalışacağız ama önceliğimiz sürdürülebilir bir takım olmak” diyerek Türkiye Süper Ligi’ndeki hedeflerine dikkat çekti. Lig durumunu değerlendiren Yıldırım, Galatasaray’ın şampiyonluk adaylığını, Beşiktaş’ın ve Trabzonspor’un güçlerini vurguladı. Sonuç olarak, Samsunspor’un bu sezon ilk beşi bitirmesi durumunda başarılı olacaklarını, aksi takdirde başarısız kabul edeceklerini kesin bir dille ifade etti. Avrupa’daki hedeflerinin ise son 24’e ve son 16’ya kalmak olduğunu belirtti.